Satvik Deswal

Satvik Deswal

Full name:Satvik Deswal

Teams

2026 Teams

Royal Challengers Bengaluru

Satvik Deswal Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Deep, Akash

Deep, Akash

Topley, Reece

Topley, Reece

Jacks, Will

Jacks, Will

Prabhudessai, Suyash

Prabhudessai, Suyash

Kumar, Rajan

Kumar, Rajan

Kumar, Vyshak

Kumar, Vyshak

Lomror, Mahipal

Lomror, Mahipal

Bhandage, Manoj

Bhandage, Manoj

Patidar, Rajat

Patidar, Rajat

Maxwell, Glenn

Maxwell, Glenn