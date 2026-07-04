Barbados Royals Cricket Team Players

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Barbados Royals

Kapp, Marizanne

South Africa

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Matthews, Hayley

Barbados

Sana, Fatima

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Wellington, Amanda

Australia

Webb, Courtney

Australia

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Lewis, Gaby

Ireland

Bhogle, Gargi

USA

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Grimmond, Sheneta

Guyana

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Mangru, Mandy

Guyana

Boyce, Reniece

Trinidad and Tobago

Soogrim, Steffie

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Selman, Shakera

Barbados

Knight, Kycia

Barbados

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Jamila Bruce, Shanika

Holder, Trishan

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Watts, Vanessa

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Redmayne, Georgia

Australia

Mickiesha Joseph, Japhina

Paul, Snigdha

United states