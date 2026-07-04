Follow us
Kapp, Marizanne
South Africa
Patil, Shreyanka Rajesh
India
Matthews, Hayley
Barbados
Sana, Fatima
Pakistan
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Wellington, Amanda
Australia
Webb, Courtney
Connell, Shamilia Shontell
Lewis, Gaby
Ireland
Bhogle, Gargi
USA
Fletcher, Afy
Grenada
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Grimmond, Sheneta
Guyana
Gajnabi, Shabika
Fraser, Cherry Ann
Mangru, Mandy
Boyce, Reniece
Trinidad and Tobago
Soogrim, Steffie
Joseph, Djenaba
Selman, Shakera
Knight, Kycia
Alleyne, Aaliyah
Jamila Bruce, Shanika
Holder, Trishan
Cumberbatch, NaiJanni
Watts, Vanessa
Jamaica
Williams, Rashada Shieka
Henry, Chinelle
Redmayne, Georgia
Mickiesha Joseph, Japhina
Paul, Snigdha
United states