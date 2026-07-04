Follow us
Powell, Kieran
Saint Kitts and Nevis
Singh, Gajanand
USA
Arabzai, Suliman
Afghanistan
Durrani, Hizbullah
Couch, Brody L
Australia
Wijeratne, Srimantha
Sri Lanka
Hamza, Amir
Bokhari, Hasnain
Pakistan
Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage
Paradkar, Abhishek
Theron, Rusty
South Africa
Kumar, Nitish
Canada
Roux, Carmi le
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Simhadri, Phani
Gowda, Sujith
Tariq, Hamza
Arepally, Amogh
Ugarkar, Rushil
Bhat, Sohan
Singh, Abheyender
White, David
Perera, Angelo
Khan, Nawaz
Mohan, Vikash
Ahmed, Musadiq
Ganesan, Adithya
Nair, Harikrishnan
Rampersaud, Mario
Deyal, Mark
Trinidad and Tobago
Jain, Vedant
Ramsaran, Kristopher
Sundaresan, Akash
Suthar, Rudrik
Mohmand, Sabawoon
Mudassar, Ghulam
Alfred, Jahron
Ahmadzai, Faisal Khan