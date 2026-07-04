East Bay Blazers Cricket Team Players

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East Bay Blazers

Powell, Kieran

Saint Kitts and Nevis

Singh, Gajanand

USA

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Durrani, Hizbullah

Couch, Brody L

Australia

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Hamza, Amir

Afghanistan

Bokhari, Hasnain

Pakistan

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Paradkar, Abhishek

USA

Theron, Rusty

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Roux, Carmi le

South Africa

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Simhadri, Phani

USA

Gowda, Sujith

USA

Tariq, Hamza

Canada

Arepally, Amogh

USA

Ugarkar, Rushil

USA

Bhat, Sohan

Singh, Abheyender

White, David

Perera, Angelo

Khan, Nawaz

Mohan, Vikash

Ahmed, Musadiq

Pakistan

Ganesan, Adithya

Nair, Harikrishnan

Rampersaud, Mario

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Jain, Vedant

Ramsaran, Kristopher

Sundaresan, Akash

Suthar, Rudrik

Mohmand, Sabawoon

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Alfred, Jahron

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan