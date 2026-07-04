Hubli Tigers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hubli Tigers

Mithun, Abhimanyu

India

Kaverappa, Vidwath

India

Pandey, Manish

India

Cariappa, KC

India

Devdutt Padikkal

India

Manohar, Abhinav

India

Mathias, David

Bahrain

Koushik, V

India

Sharath, Srinivas

India

Raj, Hardik

India

Patil, Vidyadhar

India

Bopana, Rishi

India

Ahlahwat, Abhishek

India

Rakshith, Shivkumar

India

Yadav, Mitrakant

India

Shrijith, KL

India

Malik Shirur

India

Harikant, Rajashekhar Surendra

India

BA, Mohit

India

Singh, Santok

India

Bharath, Naga

India

B, Shivam M

India

L, Manvanth Kumar

India

K, Clement Rajmohan

India

Patil, Anil Gowda

Rawat, Rahul

India

Achar, Shreesha

India

Naveen, MG

India

Shivkumar, B U

India

Goyal, Aditya

India

Reddy, Thippa

Kumar Rohith, Ravi

India

Mahesh, Tanish

Rao, Akshan

Shashidhar, Nirmith

Shetty, Shikhar

India

LR, Kumar

AC, Rohith Kumar

India

Karthikeya, KP

India

Deep Singh, Daman

India

Pai, Nishchith

India

Solanki, Sagar

India

Nagaraj, Samarth

India

Kumar, Vinay

India

Punja, Yash Raj