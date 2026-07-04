India A Cricket Team Players

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India A

Yadav, Poonam

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mani, Minnu

India

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Ghosh, Richa

India

Pawar, Sahana Shamsunder

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Ahuja, Kanika S

India

Kasat, Disha Deepak

Shinde, Shivali Shrikant

India

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Navgire, Kiran

India

Sehrawat, Shweta Sanjay

India

Soppadhandi, Yashasree Venugopal

India

Kazi, Humaira Yusufamir

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Gujjar, Dhara Vijay

Deol, Harleen

India

Shabnam

India

Singh, Meghna

India

Yashasri

India

Chetry, Uma

India

Anusha, Bareddy Malli

India

Punia, Priya

India

Kashyap, Mannat Sanjeev

India

Sajana, Sajeevan

India

Balakrishnan, Keerthana

India

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Poojitha, Yeadukondala Trisha

India

Mishra, Priya

India

Jaffer, Fatima

India

Hasabnis, Tejal

India

Prasad, Nikki Siribhagwan

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Trisha, G

India

Kamalini, .

India

Parween, Nuzhat

India

Kanwer, TP

India

Kanojia, Rashi

Rawal, Pratika Pradeep

India

Mendhiya, Soniya Rajpal

India

Naik, Prakashika Prakash

India

Rawat, Prema

India

Gupta, Sanskriti

India

Kashyap, Nandini Unesh Kumar

India

Gupta, Sanskriti Rajkumar

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India

Giri, Shipra Ramdular

Madiwala, Mamatha Veerappa

India

Yadav, Deeya

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder