Nagaland Cricket Team Players

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Nagaland

Singh, Akash

India

Jaganath Sinivas, RS

India

Lemtur, Imliwati

India

Kense, Khrievitso Atuo U

India

Nischal, Dega

India

Suchith, Jagadeesha

India

More, Ronit

India

Jonathan, Rongsen

India

Zhimomi, Vino

India

Kumar, Sumit

India

Ozukum, Joshua Ben

Rahman, Tahmeed

India

Tewatiya, Karan

India

Sangtam, Hopongkyu Chopise

India

Tzudir, Moakumzuk

India

Rupero, Sedezhalie

India

Ngullie, Oren

India

Chishi, Nagaho

India

Takawale, Yogesh

India

Nechim, Abu

India

Jingru, Sepichem

India

Hussain, Afzal

Borah, Dip Jugan

India

Bist, Chetan

India

Zhimomi, Hokaito

India

Chetri, Hem Bahadur

India

Swarnkar, Raja

India

Singh, Yugandhar

India

Mozhui, Nzanthung Yibemo

India

Kumar, Saurav

India

Zhimo, Tohuka

India

Kichu, Odilemba

India

Yeptho, Akavi Ahoto

India

Humtsoe, Nchumbemo Subenthung

India

Aye, Hiketo