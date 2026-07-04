New York Cowboys Cricket Team Players

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New York Cowboys

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Reifer, Raymon

Barbados

Siddique, Junaid

Bangladesh

Raine, Ben

England

Jarvis, Jack

Australia

Sole, Chris

Scotland

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Gordon, Jeremy

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Lintott, Jacob

England

Zaib, Saif

Zimbabwe

Adair, Ross

Ireland

Shaikh, Naushad

India

Kumar, Milind

India

Milantha, Lahiru

Sri Lanka

Shahzad, Zia Muhammad

Pakistan

Azam, Hammad

Pakistan

Singh, Tajinder

India

Tromp, Matthew

South Africa

Pienaar, Obus

South Africa

Ahmed, Mukhtar

Pakistan

Shinwari, Usman

Pakistan

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Tiwari, Samarth

Grover, Gaurav

Foo, Jonathan

Netherlands

Bhatia, Chiranshu

Singh, Kulvinder

Khan, Hassan

Pakistan

Sandhu, Sanchit

Barnwell, Christopher

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Tromp, Joshua

United states