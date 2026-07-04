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Raza, Sikandar
Zimbabwe
Reifer, Raymon
Barbados
Siddique, Junaid
Bangladesh
Raine, Ben
England
Jarvis, Jack
Australia
Sole, Chris
Scotland
Sharma, Sanchit
United Arab Emirates
Gordon, Jeremy
Canada
Kumar, Parveen
Lintott, Jacob
Zaib, Saif
Adair, Ross
Ireland
Shaikh, Naushad
India
Kumar, Milind
Milantha, Lahiru
Sri Lanka
Shahzad, Zia Muhammad
Pakistan
Azam, Hammad
Singh, Tajinder
Tromp, Matthew
South Africa
Pienaar, Obus
Ahmed, Mukhtar
Shinwari, Usman
Bajwa, Dilpreet Singh
Tiwari, Samarth
Grover, Gaurav
Foo, Jonathan
Netherlands
Bhatia, Chiranshu
Singh, Kulvinder
Khan, Hassan
Sandhu, Sanchit
Barnwell, Christopher
Mohsin, Mohammad
Tromp, Joshua
United states