Benjamin Alexander Raine

Benjamin Alexander Raine

all rounder

Full name:Benjamin Alexander Raine
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Durham

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12329107
Innings2152694
Overs3771.1214.2297.5
Balls---
Maidens900103
Runs1093112192521
Wickets4263096
Avg25.6540.6326.26
SR53.1142.8618.61
Eco2.895.688.46
BB934
4w2401
5w1300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12329107
Innings1822177
Not outs26216
Runs34954021150
Balls Faced7013385872
Avg22.421.1518.85
SR49.83104.41131.88
Fours4343279
Fifties1514
Sixies191556
Highest10383113
Hundreds101

Benjamin Alexander Raine Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

UpcomingDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

One-Day Cup

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Wood, Mark

Wood, Mark

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Sowter, Nathan

Sowter, Nathan

Holder, Jason

Holder, Jason

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke