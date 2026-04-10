Saif Zaib

Saif Zaib

all rounder

Full name:Saif Zaib
Nationality:Zimbabwe
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches512554
Innings311615
Overs249.5112.029.2
Balls---
Maidens4120
Runs895644240
Wickets25154
Avg35.842.9360
SR59.9644.844
Eco3.585.758.18
BB641
4w010
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches512554
Innings831945
Not outs609
Runs1921477931
Balls Faced4044494678
Avg24.9425.125.86
SR47.596.55137.31
Fours2134592
Fifties815
Sixies21830
Highest13513692
Hundreds210

Saif Zaib Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

(8 ov.) 69/4

SOM

SOM

223

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Miller, David

Miller, David

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Lloyd, David

Lloyd, David

Henry, Matt

Henry, Matt

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben