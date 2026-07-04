New Zealand Cricket Team Players

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New Zealand

Sunde, Quinn

Keene, Simon

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Lellman, Fergus

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Chu, Max

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Field, Joey

New Zealand

McLachlan, Callum

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Georgeson, Luke

New Zealand

Bhula, Jakob

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Tashkoff, Jesse

New Zealand

Hancock, David

Vishvaka, Devan

Saif, Mohammad

India

White, Ollie

New Zealand

Watson, Luke Douglas

New Zealand

Jones, Tom

New Zealand

Reddy, Snehith

New Zealand

Tewatiya, Ollie

New Zealand

Jackson, Oscar

New Zealand

Stackpole, Lachlan

New Zealand

Cumming, Zac

New Zealand

Thompson, Alex

New Zealand

Rowe, Matt

New Zealand

Schreuder, Ewald

New Zealand

Patel, Sundeep

New Zealand

Pomare, Ben

New Zealand

Watson, Todd

New zealand

Murray, Felix

New zealand

Hicks, Shawn

New zealand

Wheeler-Greenall, Beckham

Rowe, Matthew Buchanan

New Zealand

Clode, Sam

New zealand

Tsourgas, Ryan

New zealand

Nelson, James John

New zealand

Foulkes, Robbie

New zealand

Sandhu, Jaskaran

New zealand

Mann, Aryan

New zealand

Marco William Alpe

New zealand

Thomas Coney Jones

Australia

Harry Burns

New zealand

Jacob Cotter

New zealand

Brandon Matzopoulos

New zealand

Flynn Morey

New zealand

Selwin Sanjay

New zealand

Hunter Shore

New zealand

Harry Waite

New zealand

Hugo Bogue

New zealand

Samson, Callum

New zealand

Harrison, Luke Michael Vai

New zealand