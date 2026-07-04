South Africa Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

South Africa

Kapp, Marizanne

South Africa

van Niekerk, Dane

South Africa

Ismail, Shabnim

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Macheke, Tebogo

South Africa

Tucker, Delmari

South Africa

Andrews, Micheala

South Africa

Lee, Lizelle

South Africa

du Preez, Mignon

South Africa

Searle, Robyn

South Africa

de Ridder, Mieke de

South Africa

Shangase, Nondumiso

South Africa

Marx, Eliz-Mari

South Africa

Ridder, Meike de

South Africa

Hlubi, Ayanda

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Naidu, Seshnie

South africa

Tunnicliffe, Faye

South africa

Smit, Miane

South africa

Reyneke, Kayla

South africa

Janse van Rensburg, Elandri

South africa

Lourens, Simone

South africa

Legodi, Monalisa

South africa

Evans, Jenna

South africa

Botha, Jemma

South africa

Siyo, Oluhle

South africa

Nini, Nthabiseng

South africa

Moncho, Refilwe

South africa

Ramlakan, Diara

South africa

Cowling, Fay

South africa

Jones, Leah

South africa