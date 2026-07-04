Sydney Sixers Cricket Team Players

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Sydney Sixers

Vince, James

England

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Azam, Babar

Pakistan

Curran, Sam

England

Ahmed, Rehan

England

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Abbott, Sean

Australia

Curran, Tom

England

Murphy, Todd

Australia

Richardson, Kane

Australia

Patterson, Kurtis

Australia

Hughes, Daniel

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Henriques, Moises

Australia

Edwards, Jack

Australia

Hadley, Ryan

Australia

Hearne, Lachlan

Australia

Kerr, Hayden

Australia

Shaw, Lachlan

Australia

Stobo, Charles

England

Philippe, Josh

Australia

Perry, Mitch

Australia

Silk, Jordan

Australia

Chohan, Jafer

England

Jacobs, Hanno

United Arab Emirates

Singh, Harjas

Australia

Davies, Joel

Australia

O'Keefe, Stephen

Australia