Ryan Hadley

County Championship
Nottinghamshire vs Glamorgan
County Championship
NOT
279
GLA
(32 ov.) 81/4
Glamorgan vs Leicestershire
County Championship
GLA
(96 ov.) 334/7
LEI
Hampshire vs Glamorgan
County Championship
HAM
GLA
(96 ov.) 353/1
Glamorgan vs Somerset
County Championship
GLA
SOM
(0 ov.) 337/9
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Sussex vs Glamorgan
County Championship
SUS
(44 ov.) 136/2
GLA
155
Glamorgan vs Surrey
County Championship
GLA
(80 ov.) 244/6
SUR
Leicestershire vs Glamorgan
County Championship
LEI
GLA
Glamorgan vs Hampshire
County Championship
GLA
HAM
Somerset vs Glamorgan
County Championship
SOM
GLA
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Surrey vs Glamorgan
County Championship
SUR
GLA
Glamorgan vs Essex
County Championship
GLA
ESS