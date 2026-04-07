Samuel Matthew Curran

Samuel Matthew Curran

all rounder

Full name:Samuel Matthew Curran
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast
Full name:Samuel Matthew Curran
Nationality:English / British
Batting style:Left-handed
Bowling style:Left-arm medium-fast
Date of Birth (Age):June 3, 1998
Zodiac Sign:Gemini
Height:1.75 m (5 ft 9 in)
Hometown:Northampton, England
Jersey Number:58 (for England cricket team in limited-overs formats)
Social Media:

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Teams

2026 Teams

Chennai Super Kings

Desert Vipers

England

MI London

Rajasthan Royals

Surrey

Sydney Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2426418075180
Innings42264113472174
Overs515.1174.4133.41866.2544.4569.5
Balls------
Maidens9681351195
Runs166910301026622230694878
Wickets47284320694175
Avg35.5136.7823.8630.232.6427.87
SR65.7637.4218.6554.3534.7619.53
Eco3.235.897.673.335.638.56
BB5551055
4w210724
5w011713
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2426418075180
Innings38192512251142
Not outs53814829
Runs81538318532509632306
Balls Faced1271384158514610641713
Avg24.6923.9310.8830.0922.3920.4
SR64.1299.73117.0863.1590.5134.61
Fours96241043580176
Fifties31023213
Sixies211995525111
Highest7895241269572
Hundreds000100

Samuel Matthew Curran Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

216

RR

RR

159

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultRajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

228

SRH

SRH

229

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League