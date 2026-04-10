Jafer Ali Chohan

Jafer Ali Chohan

all rounder

Full name:Jafer Ali Chohan
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

London Spirit

Sydney Sixers

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches13
Innings11
Overs31.0
Balls-
Maidens0
Runs246
Wickets5
Avg49.2
SR37.2
Eco7.93
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches13
Innings5
Not outs2
Runs55
Balls Faced37
Avg18.33
SR148.64
Fours4
Fifties0
Sixies3
Highest37
Hundreds0

Jafer Ali Chohan Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(16 ov.) 153/6

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Morgan, Eoin

Morgan, Eoin

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Critchley, Matt

Critchley, Matt

Wood, Mark

Wood, Mark