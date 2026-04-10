Daniel Peter Hughes

Daniel Peter Hughes

batsman

Full name:Daniel Peter Hughes
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

New South Wales Blues

Sussex

Sydney Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches684198
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches684198
Innings1294092
Not outs13313
Runs432322142144
Balls Faced937525301773
Avg37.2659.8327.13
SR46.1187.5120.92
Fours565247194
Fifties24913
Sixies83150
Highest17815296
Hundreds8100

Daniel Peter Hughes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Daniel Hughes News

View all

Cricketer Daniel Hughes is one of the top cricketers, below you can read all his achievements and defeats, as well as how he trains and what he does for a living outside of cricket matches.

Hughes and Seales return to Sussex as Pujara's stint comes to a close

Hughes and Seales return to Sussex as Pujara's stint comes to a close

Cheteshwar Pujara will not be back with Sussex for next year's County Championship, as the English club has chosen to release him in favour of retaining Australian player Daniel Hughes. In contrast, Caribbean fast bowler Jayden Seales is set to rejoin the club at the beginning of the 2025 season.

Daniel Hughes01:41 AM, 25 July, 2024

The Hundred | Overton's three-fer paired with a dominant Hughes-Vince opening crushes London Spirit

Daniel Hughes01:40 PM, 10 November, 2021

Sheffield Shield 2021-22 | James Pattinson suspended by Cricket Australia for throwing ball at Daniel Hughes

Daniel Hughes05:58 PM, 08 November, 2021

WATCH | James Pattinson gives a nasty blow to Daniel Hughes during the Sheffield Shield match

Daniel Hughes02:28 PM, 18 January, 2020

VIDEO | Chris ‘Ronaldo’ Morris catches batsman short in Sydney Derby

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Clark, Tom

Clark, Tom

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Gibson, Ryan

Gibson, Ryan

Nair, Arjun

Nair, Arjun