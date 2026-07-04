Follow us
Knight, Heather
England
Mandhana, Smriti
India
Sharma, Deepti
Wong, Issy
Gibson, Danielle
Wellington, Amanda
Australia
Taylor, Stafanie
Jamaica
Wilson, Fran
Luff, Sophie Natasha
Griffiths, Alex
Nicholas, Claire
Wales
Wraith, Natasha
Filer, Lauren
Holland, Niamh
Corney, Emma
Harvey, Nicole
Robbins, Mollie
Skelton, Chloe
Smale, Sophia
Thomson, Isla
Anderson, Ellie
Prendergast, Orla
Ireland
Patel, Izzy
Jones, Katie
Odgers, Rebecca
Cleary, Piepa
Lane, Gemma
Geach, Emily
Harris, Lola
Cooper, Imogen
Hazell, Jess
Parfitt, Lauren
Whybrow, Abbie
Odedra, Sonia