Western Storm Cricket Team Players

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Western Storm

Knight, Heather

England

Mandhana, Smriti

India

Sharma, Deepti

India

Wong, Issy

England

Gibson, Danielle

England

Wellington, Amanda

Australia

Taylor, Stafanie

Jamaica

Wilson, Fran

England

Luff, Sophie Natasha

England

Griffiths, Alex

England

Nicholas, Claire

Wales

Wraith, Natasha

England

Filer, Lauren

England

Holland, Niamh

England

Corney, Emma

England

Harvey, Nicole

England

Robbins, Mollie

England

Skelton, Chloe

England

Smale, Sophia

England

Thomson, Isla

England

Anderson, Ellie

England

Prendergast, Orla

Ireland

Patel, Izzy

England

Jones, Katie

England

Odgers, Rebecca

England

Cleary, Piepa

Australia

Lane, Gemma

Geach, Emily

Harris, Lola

England

Cooper, Imogen

England

Hazell, Jess

Parfitt, Lauren

England

Whybrow, Abbie

Odedra, Sonia

England