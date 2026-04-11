Chloe Skelton

Chloe Skelton

bowler

Full name:Chloe Skelton
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.2
Balls-
Maidens1
Runs23
Wickets4
Avg5.75
SR11
Eco3.13
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs0
Runs14
Balls Faced15
Avg14
SR93.33
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

Chloe Skelton Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

Robbins, Mollie

Robbins, Mollie

Corney, Emma

Corney, Emma

Knight, Heather

Knight, Heather

Munday, Amelie

Munday, Amelie

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Holland, Niamh

Holland, Niamh