Emma Corney

Emma Corney

batsman

Full name:Emma Corney
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings3
Not outs0
Runs54
Balls Faced70
Avg18
SR77.14
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest31
Hundreds0

Emma Corney Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

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Robbins, Mollie

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Knight, Heather

Munday, Amelie

Munday, Amelie

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Holland, Niamh

Holland, Niamh

Anderson, Ellie

Anderson, Ellie