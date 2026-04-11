Katie Jones

Katie Jones

wicket keeper

Full name:Katie Jones
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Gloucestershire Women

Somerset Women

Katie Jones Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

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