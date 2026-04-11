Sophia Smale

Sophia Smale

bowler

Full name:Sophia Smale
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Essex Women

MI London Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings4
Overs12.0
Balls-
Maidens4
Runs48
Wickets3
Avg16
SR24
Eco4
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs45
Balls Faced61
Avg15
SR73.77
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest34
Hundreds0

Sophia Smale Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

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