Alex Griffiths

Alex Griffiths

all rounder

Full name:Alex Griffiths
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings6
Overs9.0
Balls-
Maidens0
Runs70
Wickets1
Avg70
SR54
Eco7.77
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings2
Not outs0
Runs35
Balls Faced46
Avg17.5
SR76.08
Fours4
Fifties0
Sixies0
Highest34
Hundreds0

Alex Griffiths Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Luus, Sune

Luus, Sune

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Nicholas, Claire

Nicholas, Claire

Coppack, Kate Louise

Coppack, Kate Louise