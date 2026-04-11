Ellie Anderson

Ellie Anderson

bowler

Full name:Ellie Anderson
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

MI London Women

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs4.0
Balls-
Maidens0
Runs22
Wickets1
Avg22
SR24
Eco5.5
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs12
Balls Faced16
Avg0
SR75
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest6
Hundreds0

Ellie Anderson Schedule & Results

One-Day Cup, Women

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

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Langston, Beth

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van Niekerk, Dane

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Bryce, Sarah

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