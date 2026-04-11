Natasha Agnes Jessica Wraith

Natasha Agnes Jessica Wraith

wicket keeper

Full name:Natasha Agnes Jessica Wraith
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Trent Rockets Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings2
Not outs0
Runs84
Balls Faced50
Avg42
SR168
Fours13
Fifties0
Sixies2
Highest45
Hundreds0

Natasha Agnes Jessica Wraith Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo

Potts, Grace

Potts, Grace

Groves, Josie

Groves, Josie

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Lee, Lizelle

Lee, Lizelle