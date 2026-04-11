Natasha Agnes Jessica Wraith

One-Day Cup, Women
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
WAR
337
SUR
389
Warwickshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
WAR
354
HAM
Essex vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
ESS
157
WAR
160
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
BLA
303
WAR
302
Warwickshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
WAR
336
SOM
302
Warwickshire vs Durham
One-Day Cup, Women
WAR
289
DUR
290
Lancashire Thunder vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
LAT
226
WAR
230
Yorkshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
YOR
238
WAR
239
Warwickshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
WAR
314
LAT
294
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
Hampshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
Warwickshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
WAR
YOR
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
WAR
BLA
Warwickshire vs Essex
One-Day Cup, Women
WAR
ESS
Surrey vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SUR
WAR
Durham vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
DUR
WAR