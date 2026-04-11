Mollie Robbins

Mollie Robbins

bowler

Full name:Mollie Robbins
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches6
Innings5
Overs8.4
Balls-
Maidens1
Runs25
Wickets0
Avg0
SR0
Eco2.88
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches6
Innings4
Not outs2
Runs55
Balls Faced61
Avg27.5
SR90.16
Fours3
Fifties0
Sixies1
Highest17
Hundreds0

Mollie Robbins Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

Corney, Emma

Corney, Emma

Knight, Heather

Knight, Heather

Munday, Amelie

Munday, Amelie

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Holland, Niamh

Holland, Niamh

Anderson, Ellie

Anderson, Ellie