Niamh Holland

Niamh Holland

bowler

Full name:Niamh Holland
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs6.0
Balls-
Maidens0
Runs36
Wickets1
Avg36
SR36
Eco6
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings2
Not outs1
Runs41
Balls Faced35
Avg41
SR117.14
Fours6
Fifties0
Sixies0
Highest25
Hundreds0

Niamh Holland Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Jones, Katie

Jones, Katie

Hazell, Jess

Hazell, Jess

Robbins, Mollie

Robbins, Mollie

Corney, Emma

Corney, Emma

Knight, Heather

Knight, Heather

Munday, Amelie

Munday, Amelie

Vukusic, Erin

Vukusic, Erin

Barnes, Olivia

Barnes, Olivia

Dean, Charlie

Dean, Charlie

Anderson, Ellie

Anderson, Ellie