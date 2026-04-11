Sophie Natasha Luff

Sophie Natasha Luff

batsman

Full name:Sophie Natasha Luff
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches36
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches36
Innings25
Not outs12
Runs290
Balls Faced258
Avg22.3
SR112.4
Fours29
Fifties0
Sixies0
Highest32
Hundreds0

Sophie Natasha Luff Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

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