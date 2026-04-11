Rebecca Odgers

Rebecca Odgers

batsman

Full name:Rebecca Odgers
Nationality:England

Teams

2026 Teams

MI London Women

Somerset Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings3
Not outs0
Runs43
Balls Faced73
Avg14.33
SR58.9
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest30
Hundreds0

Rebecca Odgers Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

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van Niekerk, Dane

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Bryce, Sarah

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