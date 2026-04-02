T Natarajan News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
Players
‌IPL 2024 | Twitter reacts to Yashasvi’s ABD-like strokeplay caving into horrible dismissal 

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Yashasvi’s ABD-like strokeplay caving into horrible dismissal 

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  • cricket
CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

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Internet reacts to T Natarajan being shunned as Mohammed Siraj gets surprise India call-up

Internet reacts to T Natarajan being shunned as Mohammed Siraj gets surprise India call-up

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Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 | Washington Sundar, T Natarajan set to return in action for Tamil Nadu

Syed Mushtaq Ali Trophy 2022/23 | Washington Sundar, T Natarajan set to return in action for Tamil Nadu

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  • cricket
IPL 2022 | Washington Sundar and T Natarajan's injuries really threw us a little bit, says Tom Moody

IPL 2022 | Washington Sundar and T Natarajan's injuries really threw us a little bit, says Tom Moody

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  • cricket
IPL 2022, CSK vs SRH | Twitterati get downhearted after Ruturaj Gaikwad missed century by solitary run

IPL 2022, CSK vs SRH | Twitterati get downhearted after Ruturaj Gaikwad missed century by solitary run

  • news
  • cricket
T Natarajan: flourishing in his new role

T Natarajan: flourishing in his new role

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  • cricket
IPL 2022 | T Natarajan will be in contention for the T20 World Cup in Australia later this year, reckons Sunil Gavaskar

IPL 2022 | T Natarajan will be in contention for the T20 World Cup in Australia later this year, reckons Sunil Gavaskar

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  • cricket
IPL 2022 | Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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  • cricket
Sunrisers Hyderabad: Proving the pre-tournament assumptions wrong

Sunrisers Hyderabad: Proving the pre-tournament assumptions wrong

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IPL 2022 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2022 | He's that specialist death bowler, Ravi Shastri on T Natarajan after his performance against LSG

IPL 2022 | He's that specialist death bowler, Ravi Shastri on T Natarajan after his performance against LSG

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IPL 2022 | Want to come back as the old version of myself, reveals T Natarajan

IPL 2022 | Want to come back as the old version of myself, reveals T Natarajan

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Washington Sundar will return to cricket in the Syed Mushtaq Ali Trophy

Washington Sundar will return to cricket in the Syed Mushtaq Ali Trophy

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IPL 2021 | Umran Malik picked as T Natarajan's short-term COVID replacement in SRH

IPL 2021 | Umran Malik picked as T Natarajan's short-term COVID replacement in SRH

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IPL 2021 | T Natarajan tests positive for Covid-19, DC-SRH game to go ahead as scheduled

IPL 2021 | T Natarajan tests positive for Covid-19, DC-SRH game to go ahead as scheduled

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Indefatigable spirit and incredible squad depth - the very ethos of Virat Kohli’s India

Indefatigable spirit and incredible squad depth - the very ethos of Virat Kohli’s India

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Ashwin, Suryakumar Yadav named in India squad for T20 World Cup 2021; Shreyas Iyer and Shardul Thakur in stand-by list

Ashwin, Suryakumar Yadav named in India squad for T20 World Cup 2021; Shreyas Iyer and Shardul Thakur in stand-by list

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Focus is to recover in time for IPL restart, says T Natarajan

Focus is to recover in time for IPL restart, says T Natarajan

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WTC Final | Resilience and belief in own abilities has been key to India’s journey to final, believes Ajit Agarkar

WTC Final | Resilience and belief in own abilities has been key to India’s journey to final, believes Ajit Agarkar

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IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad’s T Natarajan undergoes successful knee surgery

IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad’s T Natarajan undergoes successful knee surgery

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IPL 2021 | Injured T Natarajan might need to exit bubble to get his knee assessed, reveals David Warner

IPL 2021 | Injured T Natarajan might need to exit bubble to get his knee assessed, reveals David Warner

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IPL 2021 | T Natarajan was unfit for Mumbai clash, reveals VVS Laxman

IPL 2021 | T Natarajan was unfit for Mumbai clash, reveals VVS Laxman

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Twitter reacts to classy Shubman Gill’s ‘no-look’ six welcoming Natarajan

Twitter reacts to classy Shubman Gill’s ‘no-look’ six welcoming Natarajan

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The Extensive IPL 2021 Preview | Sunrisers Hyderabad edition: There will be spin ft. Rashid Khan and David Warner

The Extensive IPL 2021 Preview | Sunrisers Hyderabad edition: There will be spin ft. Rashid Khan and David Warner

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Back to reality: Over-performers from IPL 2020 who might struggle to meet same standards in 2021

Back to reality: Over-performers from IPL 2020 who might struggle to meet same standards in 2021

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IPL 2021 | Have 100% confidence in executing yorkers, used cross-seam yorker to get ABD out, reveals T Natarajan 

IPL 2021 | Have 100% confidence in executing yorkers, used cross-seam yorker to get ABD out, reveals T Natarajan 

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