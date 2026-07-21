Timothy Collin Lloyd

One-Day Cup
Lancashire vs Surrey
One-Day Cup
The Cricket Field
LAN
280
SUR
285
Surrey vs Leicestershire
One-Day Cup
Woodbridge Road
SUR
270
LEI
273
Surrey vs Northamptonshire
One-Day Cup
Woodbridge Road
SUR
258
NOR
254
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup
Edgbaston
WAR
341
SUR
296
Gloucestershire vs Surrey
One-Day Cup
County Ground
GLO
292
SUR
311
Surrey vs Kent
One-Day Cup
Kennington Oval
SUR
286
KEN
191
Somerset vs Surrey
One-Day Cup
The Cooper Associates County Ground
SOM
368
SUR
180
Surrey vs Nottinghamshire
One-Day Cup
SUR
NOT