Afghanistan U19 ODI Tri-Series Cricket Tournament Players

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Afghanistan U19 ODI Tri-Series

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Islam, Ariful

Bangladesh

Ahmadzai, Raees

Afghanistan

Miralikhil, Jamshid

Afghanistan

Wafiullah

Arab, Yama

Afghanistan

Ahmad, Khalel

Afghanistan

Ahmad, Khalil

Afghanistan

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Shah, Noman

Usmani, Farhad

Kamron Khan, Kamran Hotak

Durrani, Hizbullah

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Nasir, Hassan

Afghanistan

Ahmad, Basir

Nepal

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Mohammadzai, Akram

Paktin, Jawed

Momand, Noman

Haroon, Mohammad

Khan, Gulzar

Khan, Sohail

Khan, Naseer

Shahriyer, Shakib

Bangladesh

Rabby, Mahfuzur Rahman

Bangladesh

Alam, Jishan

Bangladesh

Rahman Jibon, Paevez

Doullah Borson, Md. Rohanat

Bangladesh

Uzzaman, Md. Rafi

Bangladesh

Rahman Shibli, Md Ashiqur

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Mridha, Maruf

Bangladesh

James, Md. Shihab

Bangladesh

Siddik, Adil Bin

Bangladesh

Sddiquee, Wasi

Bangladesh

Md. Rizwan, Chowdhury

Bangladesh

Amin, Ahrar

Bangladesh

Ahammed, Tanvir

Dipu, Shiam Hossain

Islam Shanto, Md Zakaria

Boranno, Mohammad Asrafuzzaman

Rahman, Md Mustafizur

Bangladesh

Pahar Sabbir, Md Shihab

Shahria-Al-Amin, Md

Bangladesh

Mathews, Traveen

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Ranatunga, Duvindu

Sri Lanka

Ranatunga, Theeraka

Sri Lanka

Kapurubandara, Hirun

Sri Lanka

Kalupahana, Dinura

Sri Lanka

Jayawardene, Sineth

Sri Lanka

Kumara, Vishwa

Sri Lanka

Rajapakse, Vishwa

Sanketh, Garuka

Sri Lanka

Jayasundara, Hiran

Sri Lanka

Halambage, Vishen

Sri Lanka

Kularatne, Manula

Thewmika, Vihas

Sri Lanka

Ahmad, Ali

Afghanistan