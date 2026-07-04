KCA Presidents Cup T20 Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

KCA Presidents Cup T20

Kumar, Vinod

India

Samson, Sanju

India

Asif, KM

India

Basith, Abdul

Vinod, Vishnu

India

Puthur, Vignesh

India

Joseph, Sijomon

India

Kunnummal, Rohan

India

Gopal, Shreyas

India

Midhun, Pathirikattu Krishnan

Vishweshwar, Suresh

India

Enaan, Mohammed

KA, Arun

KP, Vivek

TJ, Aadidev

S, Sharon Sureshbabu S

Ali, Asif S N Sudhir

Sunny, Neel

Pratap, Abhishek

AK, Arjun

Samson, Saly V

G, Anoop

Francis, Alfrin

Suresh, Sachin

Chandran, Vaishak

MU, Harikrishnan

Prasad, Krishna

India

Nayanar, Varun

Roger, Shoun

India

Jotin, Anuj

Anand, Ashwin

M, Sharafuddeen N

K, Aditya Krishnan

Surya, Bharath

Kumar, Vishnu P

Chandran, Rahul

Harikrishnan, KN

Ashiq, Mohammed

Biju, Abi

Raj, N Vishnu

India

Raj, Sanjay

Krishnan, Manu

Narayanan, Biju

Parveen, Abhijth

India

Krishnan, Anand

India

Manohar, Akshay

Ananthakrishnan, J

Sharma, Vathsal

India

NP, Basil

Kaif, Mhd

KU, Ujwal Krishna

Dev, Niranjan V

Prakash, Appu

Manoharan, Vinoop

India

Nizar, Salman

India

Nidheesh, MD

India

Fanoos, Fazil

India

U, Mohmmed Anas

Venugopal, Arjun

C, Jofin Jose

Vasudevan, Ajith

Nair, Rohan

Raj, Pavan

Prasad, Prasoon

Sagar, M Kiran

Scaria, Akhil

T, Nikhil

N, Afrad Reshab P

Sebastin, M

S, Anurag J

M, Ajanas

Manohar, Akshay

Smith, Dwayne

Barbados

Akhil, Mandhrayil Sajeevan

India

Baby, Sachin

India

Anfal, Pallam

India

Thampi, Basil

India

Chandran, Akshay

India

Azharuddeen, Mohammed

India

Sreeroop, Mannembeth Panayanparambil

Babu, Balu

Sanker, Aswanth S

Basheer, Riya

Varghese, Vinay V

Nair, Sreehari S

Raveendran, Athul

Ramesh, Amal

K, Sreenath

Alias, Albin

Dummy

K, Akshay T

Saxena, Jalaj

India

Krishna, Mohit Shibu

TS, Vinil

Aji, Arjun

Sundaram, Yadhu

Rajesh, Arjun

Afrad, N

N, Afrad Reshab P

TM, Vishnu

PS, Jerin

Pillai, Akash

S, Ajayaghosh N