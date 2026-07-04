Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ashok, Adithya
Duffy, Jacob
Latham, Tom
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
O'Rourke, William
Young, Will
Clarkson, Joshua Andrew
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Hossain, Afif
Hridoy, Towhid
Rahim, Mushfiqur
Iqbal, Tamim
Mahmudullah, Mohammad
Hasan, Zakir
Islam, Shoriful
Haque, Anamul
Sakib, Tanzim Hasan
Sarkar, Soumya
Ahmed, Khaled
Hasan, Tanzid
Blundell, Tom
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Hasan, Mahedi
Hossain, Rishad
Chandika Hathurusingha, Upul
Sri Lanka