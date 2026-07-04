Pondicherry T20 Tournament Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pondicherry T20 Tournament

R, Ayyanar

VS, Shushruth

M, Mathan

Sudhaakar, S Sanjay

KR, Naarayanan

Kannan, Karan

India

Singh, Vinay Pratap

India

T, Prathapraj

India

S, Kalaivanan

Krishnamurthy, Madhankumar

V, Arunachalam

Kumar, P Sunil

Raut, Rishi

M, Sivamurugan

India

Jayasundaram, Karthikeyan

India

Jawaharraj B, Lawrence

India

N, Thennavan

Subrahmanyam, Malladi

India

R, Mohan Doss

India

R, Pravin

India

Prudvi, Kashyap

India

A, Hari Prasad

K, Murugavel

K, Subramaniyan

Dagar, Jai

N, Yathish Kumar

V, Shashank

Chauhan, Virendra Pratap Singh

S, Nitin Kumar

P, Mariyappan

A, George Samuel

Surendar, Baskaran

India

Beri, Manik

Kangayan, Neyan Shyam

India

M, Shiva Shankar

Pandey, Mayank Kumar

Kuzhandaivelu, Natarajan

M, Selvam

D, Sugadev

Marimuthu, Vikneshwaran

India

Tanwar, Gajender

S, Krishnakumar

P, Surendiran

Reddy, Rajasekar

Sakthivel, Sabari

Thakur, Nitesh

J, Manikandan

Ravichandran, Aravindraj

S, Rajaram

Rajagopal, Rajakavi

K, Vishnu

Bishnoi, Sunil

Chauhan, Desh Deepak

More, Aditya

Chandrasekhar, Leela

Sharma, Naman

Kaushik, Yogesh

Pandey, Krishna

India

Singh, Jaswant

Pradhan, Abhishek

Saraswat, Prateesh

Khan, Nadeem

Pakistan

Yadav, Ravi

India

Jangir, Satish

India

Smith, Jack

U, Karthiraja

Verma, Manit Prem Pal

Ragupathy, Ramachandran

India

Kothandapani, Arvind

Ratnaparkhe, Paras Santosh

Nair, Karthik B

Anand Kargave, Akash

India

Pandey, Jay

India

Safeequddin, Mohamed

Manogaran, Pooviarasan

R, Vijai

Chetan, Shetty Balija Sai

Sharma, Bhupandera

M, Mathavan

Jacab, Jullian

R, Nithiyananda

Ramamoorthy, Ragavan

Fabid, Ahmed

Ambikapathy, Kamaleeshwaran

India

Yadav, Saurabh

India

Jadhav, Yash

Akash, Pugazhendi

India

Singh, Sidak Gurvinder

India

Sharma, Bharat

Kumaran, S Santhosh

Mathew, Abin

India

Aravinddaraj, A

India

S, Rohan

Manikandan, S

Singh, Vaibhav Pratap

V, Nitin Pranaav

HR, Shishir

Badrinath, Avinash

Arjun, LV

R, Jashwanth Shreeram

India

Sivaraman, Parameeswaran

Chauhan, Bhupender

M, Priyam Ashish

Krishna, Vamshi

Prabagaran, Logesh

A, Siddarth Naidu

Mittan, Mohit

Premraj R

India

Choudhary, Deepak

Khokhar, Vishal

Abeesh, Tharayil

Gopal, Thivagar

K, Sai Hariram

Singh, Tejveer Shrikant

Roshan, Pradeep

G, Shree Varshan K

Y, Saie Sharan

Sharma, Ayudh

Dhanasekaran, Bharathkumar

sharma, varun

Khan, Majid

Swaroop, Bogapurapu Jyothi

Silora, Kushwanth

Mishra, Mithilesh

Jain, S Akshay