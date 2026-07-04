T10 ECI Portugal Cricket Tournament Players

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T10 ECI Portugal

Pai, Balaji Avinash

Gibraltar

Freyone, Julian

Gibraltar

Stagno, Kayron

Gibraltar

Nestor, Kenroy

Gibraltar

Fitzgerald, James Andrew

Gibraltar

Bruce, Louis Michael

Gibraltar

Latin, Iain Douglas Michael

Gibraltar

Horrocks, Jack

England

Dutt, Aryan

Netherlands

Stoman, Francoise

Portugal

Khan, Muhammad Junaid

Greenshields, Conrad

Portugal

Machado, Miguel

Maisam Ali, Syed

Portugal

Shahzad, Najam

Portugal

Zaib, Amir

Portugal

Singh, Amandeep

Portugal

Gholiya, Kuldeep

Portugal

Singh, Parveen

Ghimire, Suman

Gomes, Sharn

South Africa

Nipo, Siraj

Braat, Sebastiaan

Netherlands

Verhagen, Roeland

Netherlands

Zulfiqar, Asad

Netherlands

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Zulfiqar, Sikander

Netherlands

Floyd, Clayton

Netherlands

Gorlee, Boris

Netherlands

Elenbaas, Olivier

Alphonse, Ratha

Roy, Alexander

Swanepoel, Gert Petrus

Netherlands

Vliet, Mees Van

Nashier, Udit

Netherlands

Etman, Tim Christiaan

Raikes, Philip

England

Mirpuri, Kabir

Gibraltar

Reyes, Andrwe

Gibraltar

Bodha, Samarth

Gibraltar

Simpson, Zachary Charles Serfaty

Sawyer, Alex