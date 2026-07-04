T20 ACC Premier Cup, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 ACC Premier Cup, Women

Hill, Mariko

Hong Kong, China

Lamplough, Marina

Hong Kong, China

Miles, Natasha

England

Bibi, Maryam

Hong Kong, China

Shahzad, Shanzeen

Hong Kong, China

Siu, Mei Wai

Hong Kong, China

Chan, Ka Ying

Hong Kong, China

Sahar, Iqra

Hong Kong, China

Daswani, Yasmin

Hong Kong, China

Venkatesh, Ruchitha

Hong Kong, China

Chan, Dorothea

Hong Kong, China

Wulandari, Desi

Indonesia

Ariani, Ni Kadek

Indonesia

Dewi, Ni Luh Ketut Wesika Ratna

Indonesia

Pangestuti, Rahmawati

Indonesia

Rani, Ni Kadek Fitria Rada

Indonesia

Kasse, Kisi Salisa

Indonesia

Maypriani, Sang

Indonesia

Sakarini, Ni Putu Ayu Nanda

Indonesia

Suwandewi, Ni Made Putri

Indonesia

Chan, Charlotte

Hong Kong, China

Lai, Emma

Hong Kong, China

Batjargal, Ichinkhorloo

Mongolia

Enkhbold, Khaliunaa

Mongolia

Gansukh, Anujin

Mongolia

Jargalsaikhan, Erdenesuvd

Mongolia

Dara Agung Laksmi Paramitha

Indonesia

Erdenebat, Nomin-Erdene

Mongolia

Amarjargal, Oyunsuvd

Mongolia

Bayarjavkhlan, Uugansuvd

Mongolia

Erdenebaatar, Odzaya

Mongolia

Batnasan, Myagmarzaya

Mongolia

Tugsjargal, Javzandulam

Mongolia

Unenchtseceg, Battur

Mongolia

Bangi, Derni

Indonesia

Kaur, Joyleen