T20 Series Isle of Man vs Austria Cricket Tournament Players

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T20 Series Isle of Man vs Austria

McAuley, Adam

Isle of Man

Ansell, Matthew

Isle of Man

Burrows, Joseph Adam

Isle of Man

Butler, Jacob

Langford, Christopher James

Isle of Man

Burrows, George

Isle of Man

Clarke, Fraser

Knights, Nathan

Hartman, Carl

Isle of Man

Jansen, Dollin

Beard, Edward

Isle of Man

Webster, Christian

Isle of Man

Simpson-Parker, M

Austria

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

Eckstein, Daniel

Austria

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Akbarjan, Abdullah

Austria

Tariq, Umair

Austria

Ahsan, Mirza

Austria

Iqbal, Aqib Javed

Austria

Zadran, Sahel

Afghanistan

Shigiwal, Razmal

Austria

Deedar, Itibarshah

Austria

Khan, Khan Osman

Cheema, Mehar

Austria

Nathwani, Amit

Austria

Barnett, Sam

Isle of Man

Griffin, JJ