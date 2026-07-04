T20 Series South Africa vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series South Africa vs Sri Lanka, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Marx, Eliz-Mari

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Priyadharshani, Inoshi

Sri Lanka