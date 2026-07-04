T20 Sher E Punjab Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Sher E Punjab Cup

Markande, Mayank

India

Singh, Baltej

India

Brar, Harpreet

India

Singh, Mandeep

India

Singh, Anmolpreet

India

Singh, Sanvir

India

Kaul, Siddarth

India

Singh, Ramandeep

India

Wadhera, Nehal

India

Brar, Gurnoor

India

Singh, Vishwapratap

India

Paul, Jaskaranvir Singh

British Indian Ocean Territory

Malhotra, Anmol

India

Markan, Gaurav

India

Singh, Aryaman

Sabharwal, Aarush

India

Rai, Prince Balwant

India

Chahal, Emanjot Singh

Singh, Jassinder

India

Dhaliwal, Harry

India

Singh, Gurkeerat

India

Choudhary, Gaurav

British Indian Ocean Territory

Arora, Salil

India

Singh, Jaiveer Bhinder

Vashisth, Manav

India

Singh, Aryaman

Singh, Harshdeep

India

Khan, Sahil

Pakistan

Malhotra, Vihaan

India

Kumar, Garv

India

Krishan

India

Kumar, Ashwani

India

Dhir, Naman

India

Dutta, Prerit

India

Bhagat, Krish

India

Pathak, Kuwar

India

Yadav, Aryan

India

Singh, Karanvir

Cyprus

Bhullar, Gurwinder

Sheoran, Manish

Bajwa, Sukhdeep

India

Singh, Kamaljit

Dhawan, Sehaj

India

Bawa, Mandeep Inder

India

Negi, Anshul

Jain, Jaish

India

Singh, Ramandeep

Sandhu, Akashdeep

Khera, Gitansh

India

Sidhu, Jashanpreet Singh

India

Gharu, Simranjeet Singh

Gupta, Mayank

India

Singh, Tejpreet

India

Dhaliwal, Sohraab

India

Chitkara, Deepin

India

Sran, Barinder

India

Mann, Pukhraj

India

Lowrance, Ashish

Bhatia, Aryan Anil

Singh, Prabhjot

Aryan, Sharma

India

Marshal, Aditya

Vishwa, Kunal

Singh, Kawalpreet

India

Pappal, Arjun

Gujjar, Kovid

Kukreja, Kunwar

Pathania, Madhav

India

Sharma, Sumit

Sandal, Mridul

India

Sehdev, Vaibhav

India

Johal, Manpreet

India

Lohat, Varinder Singh

Sharma, Abhinav Rakesh

India

Singh, Prabhkirat

India

Singh, Taranveer

India

Satyawan, Ridham

India

Kalra, Vaibhav

India

Arora, Raman

India

Tandon, Harjas Singh

Australia

Goyal, Ayush

India

Singh, Kuljit

India

Singh, Yashpawanjot

Saini, Prakash Singh

India

Ghai, Ashish

Singh, Anmoljeet

Jaidka, Paras

Kakkar, Uday

Singh, Manveer

Nazar, Azam

Chaudhary, Abhay

India

Singh, Pradeep

Cambodia

Singh, Gursimran

India

Singh, Jaskirat

Singh, Aditya

Bedi, Gaurav

India

Saharan, Uday

India

Singh, Haradesh

Kohli, Abir

Chouhan, Manpreet Singh

Singapore

Rakheja, Shivein

India

Saini, Tanroop

India

Kharoud, Lovedeep Singh

Sharma, Kartik

India

Sharma, Satyam

Hitesh

India

Rao, Eish Adatala

Shukla, Aradhya Amijesh

Goel, Yuvi

Singh, Karanvir

Bakshi, Sidharth

Prashar, Anush

Garg, Venus

Shrivastava, Rizu

Singh, Sandeep

Dahri, Akashdeep

Kalia, Arun

India

Mehra, Aryan

Singh, Sukhwinder

Khan, Sameer

Pakistan

Dhaliwal, Gauravjeet

Sandhu, Shahbaz Singh

India

Takkar, Harshit

Dhaliwal, Pukhrajdeep Singh

Singh, Kabeerjot

Bhangu, Harshpreet Singh

Sareen, Tarun

Gill, Dushyant Singh

Singh, Karmanpreet

Satyawan, Himanshu

India

Ahuja, Tanishq

Prashar, Harshit

Khurana, Palash

Sahota, Jatin

Brar, Talwinder Singh

Goyal, Yuvi