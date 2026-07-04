T20I ECN Bulgaria Cricket Tournament Players

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T20I ECN Bulgaria

Turkmen, Ali

Turkiye

Elec, Ishak

Turkiye

Ozturk, Mecit

Turkiye

Ozbek, Tela Murad

Afghanistan

Nath, Romeo

Turkiye

Yonwuren, Mene Ejegi Ayo

Serbia

Ataullah, Mohammad Ilyas

Turkiye

Khan, Muhammad Fahad

Turkmen, Muhammed

Turkiye

Ahmad, Sohail

Bitis, Wasal Kamal

Stubbs, Luka Papa

Mishra, Prakash

Bulgaria

Singh, Gagandeep

Bulgaria

Dhiman, Rohit

Lakov, Hristo

Bulgaria

Dunbar, Leslie Adrian

Serbia

Nikolov, Dimo Krasimirov

Bulgaria

Ali, Danyal

Pakistan

Chughtai, Zeerak

Bulgaria

Yousuf, Huzaif

Bulgaria

Hussain, Saim

Bulgaria

Asif, Zain

Soulat, Syed Zaid

Zaroo, Isa

Bulgaria

Hristov, Vasil

Bulgaria

Ahmadhel, Agagyul

Tahiri, Bakhtiar

Vinu, Delrick

Bulgaria

Goktug Alta, Gokhan

Turkiye

Dursak, Ahmet Bora

Sahin, Batuhan Cem

Ipek, Murat

Turkiye

Yilmaz, Murat

Turkiye

Johns-Wickberg, Nicholas Raymond

Australia

Pavlovic, Mark

Serbia

Gajic, Alister

Serbia

Dizija, Alexander

Serbia

Vitas, Robin

Serbia

Zimonjic, Vukasin

Serbia

Zimonjic, Nemanja

Serbia

Burton, Wintley

Serbia

Tosic, Slobodan

Serbia

Dugic, Bogdan

Sarenac, Matija

Serbia

Ademi, Rahman

Bicer, Muhammet

Turkiye

Altun, Cihan

Canbaz, Muhammet Kursat

Zanko, Vedran

Khan, Naseem

Bosnjak, Peter

Daxini, Akshay

Hajnic, Hrvoje

Magdalenic, Alen

Faletar, Dominik

Faletar, Antonio