Test Series England vs India, Women Cricket Tournament Players

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Test Series England vs India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Knight, Heather

England

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Wong, Issy

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Rana, Sneh

India

Deol, Harleen

India

Jones, Amy

England

Bouchier, Maia

England

Beaumont, Tammy

England

Lamb, Emma

England

Threlkeld, Eleanor

England

Villiers, Mady

England

Filer, Lauren

England

Potts, Grace

England

Satghare, Sayali Ganesh

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Coleman, Tilly

England

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder