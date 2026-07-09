Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Verma, Shefali
Capsey, Alice
England
Knight, Heather
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Sharma, Deepti
Ecclestone, Sophie
Bell, Lauren
Kaur, Harmanpreet
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
Wong, Issy
Bhatia, Yastika Harish
Rana, Sneh
Deol, Harleen
Jones, Amy
Bouchier, Maia
Beaumont, Tammy
Lamb, Emma
Threlkeld, Eleanor
Villiers, Mady
Filer, Lauren
Potts, Grace
Satghare, Sayali Ganesh
Rawal, Pratika Pradeep
Coleman, Tilly
Gaud, Kranti Munna
Charani, Nallapureddy Shree
Sharma, Nandani Shyam Sunder