Grace Potts

Grace Potts

bowler

Full name:Grace Potts
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Sunrisers Leeds Women

Grace Potts Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

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