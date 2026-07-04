Follow us
de Zorzi, Tony
South Africa
Jansen, Marco
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Petersen, Keegan
Thomas, Devon
Jordan, Akeem
Barbados
Athanaze, Alick
Dominica
Chanderpaul, Tagenarine
Guyana
Motie, Gudakesh
Blackwood, Jermaine
Jamaica
Elgar, Dean
Harmer, Simon
Klaasen, Heinrich
Markram, Aiden
Nortje, Anrich
Muthusamy, Senuran
Coetzee, Gerald
Roach, Kemar
Brathwaite, Kraigg
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Gabriel, Shannon
Trinidad and Tobago
Reifer, Raymon
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Da Silva, Joshua