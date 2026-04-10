Kraigg Clairmonte Brathwaite

Kraigg Clairmonte Brathwaite

batsman

Full name:Kraigg Clairmonte Brathwaite
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList a
Matches871020156
Innings68512020
Overs456.025.2657.198.0
Balls----
Maidens350723
Runs15201402077465
Wickets291458
Avg52.4114046.1558.12
SR94.3415287.6273.5
Eco3.335.523.164.74
BB6162
4w0000
5w1010
10w0000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList a
Matches871020156
Innings1671036255
Not outs100257
Runs5479278130651822
Balls Faced1351348300
Avg34.8927.838.7637.95
SR40.5457.5500
Fours546150140
Fifties291649
Sixies13007
Highest21278276108
Hundreds120303

Kraigg Clairmonte Brathwaite Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Kraigg Brathwaite News

View all

If you want to know right now what is the life of cricketer Kraigg Brathwaite, you can find out all the latest news about him: how his training sessions are going, his performance on the field and which teams he is playing against.

‌WATCH, PAK vs WI | Sajid channelize inner John Cena to pull off “You can’t see me” gimmick against Warrican

‌WATCH, PAK vs WI | Sajid channelize inner John Cena to pull off “You can’t see me” gimmick against Warrican

A cricket contest full of crests and troughs never leaves a dull impression in the fan's memory. In a similar pattern, the West Indies tour of Pakistan’s second Test in Multan witnessed 20 wickets on the first day followed by Sajid Khan’s epic impersonation of John Cena on the second day.

Kraigg Brathwaite11:16 PM, 26 July, 2024

‌ENG vs WI | Twitter reacts to Gritty Windies push hosts on the back foot after Day 1

Kraigg Brathwaite11:12 PM, 11 July, 2024

ENG vs WI | England pacers reign supreme as West Indies falter on Day 2 at Lord's

Kraigg Brathwaite05:26 PM, 17 January, 2024

‌AUS vs WI | Twitter stunned after Pat Cummins' two-year-old carbon copy jaffa bamboozles Brathwaite in Adelaide

Kraigg Brathwaite11:30 AM, 23 July, 2023

WI vs IND | Twitter reacts as Brathwaite’s resilient fifty keeps game hanging in balance on Day 3

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Barnard, Ed

Barnard, Ed

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A