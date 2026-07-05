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2025 Players
Ailsa Kirsty Lister
Scotland
Alana Maria King
Australia
Alice Clarke
England
Danielle Collins
Eleanor Threlkeld
Emma Louise Lamb
Evelyn Jones
Fritha Mary Kie Morris
Grace Potts
Hannah Emily Jones
Hannah R A Rainey
Kathryn Laura Cross
Katie Mack
Liberty Heap
Mahika Gaur
United Arab Emirates
Olivia Niamh Bell
Phoebe Claire Graham
Seren Anna Smale
Sophie Ecclestone
Sophie Morris
Tara Norris
Tilly Kesteven
3rd Place
2nd Place
Somerset
Kent
Essex
Mexico
Winner of SF2
Yorkshire
Derbyshire Falcons
Durham