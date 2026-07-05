Lancashire

Lancashire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2025 Players

Ailsa Kirsty Lister

Scotland

Alana Maria King

Australia

Alice Clarke

England

Danielle Collins

England

Eleanor Threlkeld

England

Emma Louise Lamb

England

Evelyn Jones

England

Fritha Mary Kie Morris

England

Grace Potts

England

Hannah Emily Jones

England

Hannah R A Rainey

Scotland

Kathryn Laura Cross

England

Katie Mack

Australia

Liberty Heap

England

Mahika Gaur

United Arab Emirates

Olivia Niamh Bell

Scotland

Phoebe Claire Graham

England

Seren Anna Smale

England

Sophie Ecclestone

England

Sophie Morris

England

Tara Norris

England

Tilly Kesteven

England

Another teams

3rd Place

3rd Place

2nd Place

2nd Place

Somerset

Somerset

Kent

Kent

Essex

Essex

Mexico

Mexico

Winner of SF2

Winner of SF2

Yorkshire

Yorkshire

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons

Durham

Durham