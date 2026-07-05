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2023 Players
Blessing Muzarabani
Zimbabwe
Carl Junior Dala
South Africa
Delano Potgieter
Elton Chigumbura
Matthew Campbell
Milton Shumba
Mohammad Hafeez
Pakistan
Mohammad Mushfiqur Rahim
Bangladesh
Noor Ahmad Lakanwal
Afghanistan
Odean Fabian Smith
Jamaica
Rahul Chopra
United Arab Emirates
Ravinder Singh Bopara
England
Thomas Banton
Usman Khan Shinwari
Victor Munyaradzi Nyauchi
Wellington Pedzisai Masakadza
Wesley Madhevere
Will Smeed
Yusuf Khan Pathan
India
Zim Afro T10 League 2023
Durban Qalandars
Kandy Royals
South Zone
Colombo Kaps
North East Zone
Dambulla Sixers
Jaffna Kings
Melbourne Renegades
North Zone
Galle Gallants