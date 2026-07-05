Joburg Buffaloes

Joburg Buffaloes

Gender:Men

Players

2023 Players

Blessing Muzarabani

Zimbabwe

Carl Junior Dala

South Africa

Delano Potgieter

South Africa

Elton Chigumbura

Zimbabwe

Matthew Campbell

Milton Shumba

Zimbabwe

Mohammad Hafeez

Pakistan

Mohammad Mushfiqur Rahim

Bangladesh

Noor Ahmad Lakanwal

Afghanistan

Odean Fabian Smith

Jamaica

Rahul Chopra

United Arab Emirates

Ravinder Singh Bopara

England

Thomas Banton

England

Usman Khan Shinwari

Pakistan

Victor Munyaradzi Nyauchi

Zimbabwe

Wellington Pedzisai Masakadza

Zimbabwe

Wesley Madhevere

Zimbabwe

Will Smeed

England

Yusuf Khan Pathan

India

Statistics

Zim Afro T10 League 2023

Matches Played8
Won4
Drawn0
Lost4
No result0

Another teams

Durban Qalandars

Durban Qalandars

Kandy Royals

Kandy Royals

South Zone

South Zone

Colombo Kaps

Colombo Kaps

North East Zone

North East Zone

Dambulla Sixers

Dambulla Sixers

Jaffna Kings

Jaffna Kings

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades

North Zone

North Zone

Galle Gallants

Galle Gallants