Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Wellington Pedzisai Masakadza
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|35
|39
|50
|99
|72
|Innings
|5
|32
|39
|85
|95
|72
|Overs
|87.1
|245.2
|123.0
|1425.1
|810.5
|237.1
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|20
|8
|1
|363
|30
|3
|Runs
|268
|1208
|871
|3971
|3460
|1651
|Wickets
|7
|31
|34
|160
|102
|69
|Avg
|38.28
|38.96
|25.61
|24.81
|33.92
|23.92
|SR
|74.71
|47.48
|21.7
|53.44
|47.69
|20.62
|Eco
|3.07
|4.92
|7.08
|2.78
|4.26
|6.96
|BB
|4
|4
|4
|10
|4
|4
|4w
|0
|1
|2
|7
|4
|2
|5w
|0
|0
|0
|7
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|35
|39
|50
|99
|72
|Innings
|6
|21
|20
|78
|62
|38
|Not outs
|1
|4
|7
|12
|16
|12
|Runs
|44
|133
|87
|1279
|705
|261
|Balls Faced
|226
|264
|107
|3229
|1029
|255
|Avg
|8.8
|7.82
|6.69
|19.37
|15.32
|10.03
|SR
|19.46
|50.37
|81.3
|39.6
|68.51
|102.35
|Fours
|2
|11
|6
|128
|57
|25
|Fifties
|0
|0
|0
|6
|1
|1
|Sixies
|0
|0
|0
|8
|5
|1
|Highest
|17
|34
|19
|84
|58
|56
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
T20 Series Zimbabwe vs India
Harare Sports Club, Harare
ZIM
IND
T20 Series Zimbabwe vs India
Harare Sports Club, Harare
ZIM
IND
T20 Series Zimbabwe vs India
Harare Sports Club, Harare
ZIM
IND