Wellington Pedzisai Masakadza

Wellington Pedzisai Masakadza

bowler

Full name:Wellington Pedzisai Masakadza
Nationality:Zimbabwe
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches33539509972
Innings53239859572
Overs87.1245.2123.01425.1810.5237.1
Balls------
Maidens2081363303
Runs2681208871397134601651
Wickets7313416010269
Avg38.2838.9625.6124.8133.9223.92
SR74.7147.4821.753.4447.6920.62
Eco3.074.927.082.784.266.96
BB4441044
4w012742
5w000700
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches33539509972
Innings62120786238
Not outs147121612
Runs44133871279705261
Balls Faced22626410732291029255
Avg8.87.826.6919.3715.3210.03
SR19.4650.3781.339.668.51102.35
Fours21161285725
Fifties000611
Sixies000851
Highest173419845856
Hundreds000000

Wellington Pedzisai Masakadza Schedule & Results

T20 Series Zimbabwe vs India

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

UpcomingZimbabwe vs India

Zimbabwe vs India

T20 Series Zimbabwe vs India

Harare Sports Club, Harare

ZIM

ZIM

IND

IND

Another Players

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Chinouya, Michael

Chinouya, Michael