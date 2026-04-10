Will Smeed

Will Smeed

batsman

Full name:Will Smeed
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix

Pretoria Capitals

Somerset

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches166
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches166
Innings165
Not outs02
Runs01804
Balls Faced21219
Avg028.63
SR0147.99
Fours0173
Fifties013
Sixies097
Highest099
Hundreds00

Will Smeed Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Rew, James

Rew, James

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq