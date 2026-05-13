Hannah Emily Jones

Hannah Emily Jones

Full name:Hannah Emily Jones
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Somerset Women

Hannah Emily Jones Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

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