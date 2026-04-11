Sophie Morris

Sophie Morris

bowler

Full name:Sophie Morris
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Trent Rockets Women

Sophie Morris Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

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du Preez, Mignon

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